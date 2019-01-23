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وزير الزراعة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

03:51 م الأربعاء 23 يناير 2019
وزير الزراعة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

كتب-أحمد مسعد :

هنأ الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات الوزارة، والعاملون اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بعيدها السابع والستين الذي يحمل ذكرى الصمود ضد قوى الاحتلال الغاشم.

وأرسل وزير الزراعة، برقية تهنئة، قال فيها: "رجال الشرطة مازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

 

عزالدين أبوستيت وزارة الزراعة عيد الشرطة وزارة الداخلية محمود توفيق

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