تنظيم جيد والعقبة الوحيدة بُعد المسافة.. كيف رأى الزائرون معرض الكتاب؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه، اليوم الأربعاء، للزائرين، ورغم أن المعرض يقام بشكل مختلف هذا العام؛ احتفالًا باليوبيل الذهبي، إلا أن بعض الزائرين اشتكى من التنظيم.

محمد عيسى، مفتش تربوي بوزارة التربية والتعليم، قال إن النظافة والتنظيم أكثر ما لفت نظره خلال زيارته لمعرض الكتاب بالتجمع، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن القائمين وفروا الخدمات العامة والمراحيض.

ورغم الإشادة بالنظافة والتنظيم، قال عيسى، إن هناك غيابًا واضحًا للمنشورات والإرشادات والدلائل للزوار عن أماكن دور النشر.

ووصف عيسى المعرض بالنقلة النوعية الكبيرة الثقافية والحضارية، والوجه الثقافي لمصر، مضيفا: "بُعد المسافة وغياب الدعاية المسبقة للتعريف بالمكان الجديد قبل انطلاق المعرض.

ويرى أحمد مؤمن، مسئول مبيعات في شركة أدوية، أن هناك تغييرًا ملحوظًا في التنظيم بصورة أفضل، ولكن يبقى بُعد المسافة مؤثرًا على قطاع كبير من الزوار، وهذا ما تظهره الفترة القادمة من أيام المعرض.

صالح عبد الباقي الراوي، زاير عراقي، من الأنبار، قال إن هذه المرة الأولى له في معرض الكتاب؛ بحثا عن كتب تخدمه في دراسته بعلم الحديث النبوي الشريف.

وذكر الراوي، إنه يفضل قراءة الكتب القديمة بسير الصحابة، لذا جاء باحثا عن الكتب التراثية، ووقع اختياره على مصر، التي يمتاز أهلها بالعلم.

وأضاف الباحث العراقي، أنه وجد في المعرض الكتب المناسبة، وعثر على ما بحث عنه.

فما يرى حمدي علي، موظف حكومي، أن غياب سور الأزبكية عن المعرض هذا العام يؤثر في حصيلة المبيعات ونسبة الحضور من قبل أبناء الطبقة المتوسطة، إضافه أن المواصلات صعبة، ولكن التنظيم جيد، متابعًا: "الناس

أول حاجه تفكر فيها المواصلة، لو جيت مرة مش هتيجي تاني، ولكن الأمور سهلة أمام من يمتلك سيارة".