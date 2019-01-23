عروض مجانية بالصوت والضوء للسائحين الهنود تنشيطا للسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، دعوة للسائحين الهنود والجالية الهندية المقيمة بمصر حضور عرض الصوت والضوء باللغة الإنجليزية بمناطقه الخمس ( الهرم – الكرنك- ابوسمبل –فيلة – ادفو ) مجانا يوم السبت 26 يناير الجاري احتفالا باليوبيل الوطني لدولة الهند، وذلك لدفع حركة السياحة الهندية فى مصر وتنشيط السياحة الثقافية.

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، إنه بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسفارة الهند يستقبل الصوت والضوء السبت القادم كل سائح هندى لحضور العروض مجانا باللغة الإنجليزية والذي يأتي فى اطار الاهتمام الكبير بالسياحة الهندية منذ الاعوام الماضية فقد اعتبر الخبراء أن العام الماضى 2018 هو عام السياحة الهندية

وكانت الاحصائيات أشارت إلى أن عدد السياح الهنود الذين زاروا مصر خلال ال9 شهور الأولى من عام 2017 بلغ أكثر من 66 الفا ومع نهاية عام 2017 اصبح عددهم 90 الف ، تزايد و نمو كبير ساهم فى عودة معدلاته الى نفس مستوى عام 2010 والذى اعتبر عام الذروه للسوق الهندي.

وأضاف سعد، في بيان اليوم، أن الصوت والضوء قد استقبل العديد من الأحداث والمناسبات الهندية ففي عام 2015 أقيم مهرجان الفنون الهندية على ضفاف النيل على مسرح الصوت والضوء بالهرم بحضور الفنان العالمى الهندى اميتاب باتشان، وفي عام 2017 أقيمت فعاليات افتتاح معرض الهند للحرف اليدوية أيضا على مسرح الصوت والضوء بالهرم بحضور فرقة بوليوود للفن الفلكلورى.