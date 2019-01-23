"القومي للطفولة": إطلاق مبادرة وطنية لتمكين الفتيات في مصر

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقياً؛ لإطلاق مبادرة لتمكين البنات في مصر، خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

وبحسب بيان، تأتي هذة المبادرة بالشراكة مع الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بقضايا الفتيات، بحسب بيان اليوم.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه على الرغم من حدوث بعض التحسن في وضع الفتيات بمصر خلال السنوات الأخيرة، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المجلس لتمكين البنات، حيث يسود التمييز والنموذج التقليدي للأسرة والذي يرسخ ثقافة العنف، وهناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين تؤثر على مستقبل البنات في مرحلة الطفولة، وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بحقوقهن الواردة بالدستور.

ولفتت "العشماوي" إلى ان الفتاة هي أم المستقبل وهذه المبادرة تأتي لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، وإيمانًا من المجلس بقيمة البنات الأطفال وأهمية تمكينهم بشتى الطرق، موضحة أن الفتيات يتعرضن لأنواع عديدة من الإساءات بداية من العنف والتمييز وصولا إلى الاعتداء الجنسي والمتاجرة بهن، وختان الفتيات، والتسرب من التعليم، وتزويجهن في سن الطفولة.