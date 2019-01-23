بالفيديو| والد شهيد بالشرطة يطالب السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين

كتب- محمد نصار ومي مدحت:

قال والد الشهيد النقيب عمر مجدي صبحي، إن نجله تخرج عام 2017، واستشهد منذ شهرين في كمين العياط بالجيزة، متابعًا: وبشهادة رؤساءه كان بيموت نفسه علشان الشغل، الحمد لله إن ربنا كتبه شهيد.

وتابع والد الشهيد، خلال تكريمه في احتفالية الذكرى الـ67 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: ليا طلب عند الشعب المصري، نحافظ على مصر كلنا، وكمان طلب نترجى الرئيس الموافقة على الترشح لفترتين رئاسيتين كمان.

وأكد والد الشهيد، أن هذا الطلب هدفه الحفاظ على مصر وتخليصها من الإرهاب الذي يريد تدميرها، ولكنه لم يقدر على ذلك، مستدركا: مصر فيها جيش كويس وشرطة كويسة وناس مخلصين.​