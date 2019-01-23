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الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيدها الـ 67

01:04 م الأربعاء 23 يناير 2019
الرئيس السيسي يكرم أسماء شهداء الشرطة خلال الاحتفال بعيدها الـ 67

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسماء شهداء الشرطة الذين سقطوا خلال أداء الواجب، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة .

وصدق الرئيس السيسي على منح وسام الاستحقاق من (الطبقة الثانية) لاسم الشهيد عميد ساطع عبدالعزيز النعماني تسلمته زوجته شيرين محمد يحيي.

كما صدق الرئيس على منح وسام الجمهورية من (الطبقة الثالثة) لاسم الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السمديسي تسلمته والدته سامية عبدالمنعم محمد، والمقدم شريف طلعت عبدالرحمن تسلمته زوجته غادة السيد أحمد موسي، والمقدم مصطفي علي أبوالعلا تسلمته زوجته مريم طارق أحمد.​

 

هذا المحتوى من

السيسي 922543 وسام الاستحقاق شهداء الشرطة

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