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رئيس جامعة الأزهر: زيادة مكافأة نهاية الخدمة ونقلة في صندوق التكافل الاجتماعي

01:00 م الأربعاء 23 يناير 2019
رئيس جامعة الأزهر: زيادة مكافأة نهاية الخدمة ونقلة في صندوق التكافل الاجتماعي

رئيس جامعة الأزهر يرأس اجتماع صندوق التكافل الاجتم

كتب – محمود مصطفى:

ترأس الدكتور محمدالمحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالجامعة . 

وأوضح، المحرصاوي، العمل في اللائحة الجديدة للصندوق، وإضافة مميزات جديدة للعاملين، خاصة أن هناك اجتماعا للجمعية العمومية في الـ26 من مارس المقبل، لعرض كافة الأمور المتعلقة بزيادة نشاط الصندوق.

وأشار المحرصاوي إلى أنه حرص علي تعديل اللائحة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وإعفاء المشتركين من سداد الرسوم خلال فترة تأدية الخدمة العسكرية.

وطالب المحرصاوي أعضاء مجلس الإدارة بالعمل على تطوير الصندوق، وتنمية موارده بما يعود بالنفع على المشتركين.

جامعة الأزهر محمد المحرصاوي صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين الخدمة العسكرية

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