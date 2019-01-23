وزير الداخلية: لا تهاون مع من يرفعون السلاح

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه لا تهاون مع من يرفع السلاح أو يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.

وأضاف توفيق، خلال الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: وفي هذه المناسبة، أعلنها صراحة ومن خلفي رجال أشداء أنه لا تهاون مع من يرفع السلاح أو يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.

وتابع وزير الداخلية: نعمل على استكمال المقومات المطلوبة والإمكانيات اللوجيستية، لنواكب المتغيرات المتسارعة التي تسهدفها الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد توفيق، أنه تم تحديد المهام وفق مزيد من الدعم في العلاقة بين الشرطة والمواطنين، حيث يواصل أبناء الشرطة العمل ليل نهار متسلحين بقوة القانون ويبذلون بنفس راضية كل التضحيات جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة لملاحقة فلول الإرهاب ورعاة الشر أينما كانوا.

وتابع: في تلك الذكرى التي يحفظها التاريخ لرجال الشرطة نتقدم بتحية تقدير وعرفان لأرواح شهدائنا الأبطال داعين بالشفاء للمصابين، وتحية تقدير لأعضاء هيئة الرشطة الذين يؤكدون أنهم عند مستوى المسئولية ولاءًا للواجب لتحيا مصر عزيزة آمنة.​