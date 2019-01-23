أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

وزير الداخلية للسيسي: مصر اجتازت بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب

12:54 م الأربعاء 23 يناير 2019
وزير الداخلية للسيسي: مصر اجتازت بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن يوم الـ25 يناير يعد ذكرى لرجال واجهوا التحديات والمعتدين بشجاعة وإقدام، وسطّروا مع شعبهم حلقة في تاريخ النضال الوطني، من أجل الحفاظ على راية الوطن.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية الذكرى الـ67 لعيد الشرطة، التي عقدت صباح الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها كلامه لرئيس الجمهورية: "السيد الرئيس، اجتازت مصر بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب، وجسدتم نموذجا للوطنية في أسمى معانيها، وسيسجل لكم التاريخ الحرص على تدعيم أركان الدولة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية".

وقال وزير الداخلية: " مصر غنية بكنوزها وتاريخها العريق، يؤدي رجال الشرطة عملهم بجهود متفانية، ونؤكد أن سياسة الوزارة في توافق متسارع مع كل ما يفرضه الواقع من متطلبات، لمواجة الجرائم الإرهابية الخسيسة، التي نحن لها بالمرصاد، عبر استراتيجة متكاملة، لحفظ الأمن واستقرار الوطن".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز قدرات العمل الأمني ورفع كفاءة العنصر البشري.​

محمود توفيق وزارة الداخلية السيسي عيد الشرطة

الخبر التالى:

وزير الداخلية: لا تهاون مع من يرفعون السلاح
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان