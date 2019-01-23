وزير الداخلية للسيسي: مصر اجتازت بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن يوم الـ25 يناير يعد ذكرى لرجال واجهوا التحديات والمعتدين بشجاعة وإقدام، وسطّروا مع شعبهم حلقة في تاريخ النضال الوطني، من أجل الحفاظ على راية الوطن.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية الذكرى الـ67 لعيد الشرطة، التي عقدت صباح الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها كلامه لرئيس الجمهورية: "السيد الرئيس، اجتازت مصر بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدي والصعاب، وجسدتم نموذجا للوطنية في أسمى معانيها، وسيسجل لكم التاريخ الحرص على تدعيم أركان الدولة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية".

وقال وزير الداخلية: " مصر غنية بكنوزها وتاريخها العريق، يؤدي رجال الشرطة عملهم بجهود متفانية، ونؤكد أن سياسة الوزارة في توافق متسارع مع كل ما يفرضه الواقع من متطلبات، لمواجة الجرائم الإرهابية الخسيسة، التي نحن لها بالمرصاد، عبر استراتيجة متكاملة، لحفظ الأمن واستقرار الوطن".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز قدرات العمل الأمني ورفع كفاءة العنصر البشري.​