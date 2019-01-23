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تتعلق بالمشروعات القومية.. تعرف على هدية "الداخلية" للسيسي في عيد الشرطة

12:48 م الأربعاء 23 يناير 2019
تتعلق بالمشروعات القومية.. تعرف على هدية "الداخلية" للسيسي في عيد الشرطة

اللواء محمود توفيق

كتب- محمد نصار:

أهدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية تذكارية اعترافًا بجهود الرئيس وتوجيهاته في دعم قوات الشرطة.

وكانت الهدية التذكارية التي أهدتها وزارة الداخلية للرئيس السيسي، عبارة عن مجسم لجدارية تبرز أهم المشروعات القومية الكبرى.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى عيد الشرطة رقم 67 بحضور عدد من الوزراء وقيادات الدولة.​

محمود توفيق وزارة الداخلية السيسي عيد الشرطة

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