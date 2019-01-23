"الإسكان": 210 سددوا مقدم حجز شقق العلمين الجديدة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن تفاصيل كراسة شروط حجز 536 وحدة إسكان متميز، بالمرحلة الأولى للإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، تم الإعلان عنها، بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2، تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 6 أشهر.

وأضاف السباعي، في بيان له اليوم، أن الخطوة الأولى "التقديم" بدأت يوم الأحد 20/1/2019، بالموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 14/2/2019، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 26/2/2019، وحتى الساعة 59 : 11 منتصف ليل يوم الثلاثاء 5/3/2019، والتخصيص بأسبقية الحجز (on line).

وأعلن أن عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الالكترونى للحجز حتى الآن وصل إلى نحو 2000، بينما وصل عدد من سددوا مقدمات الحجز إلى 210، حتى أمس.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال السباعي: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20% بالاضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وأكد السباعي، أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.