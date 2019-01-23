"التعليم": ندرس جمع 5 جنيهات من طلاب المدارس لصندوق أسر الشهداء

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص بإنشاء صندوق أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

ويلزم القانون، وزير التربية والتعليم بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من جميع طلاب التعليم قبل الجامعي، فيما يلزم وزير التعليم العالي، بتحصيل مبلغ 10 جنيهات من جميع طلاب الجامعات والمعاهد.

وأضاف حجازي، لمصراوي، الأربعاء، أن الوزارة لم تبدأ جمع الأموال من الطلاب بعد، ولكنها بصدد دراسة إجراءات وآلياء تنفيذ تعديلات القانون المشار إليه.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، قبل يومين، اعتزامها جمع 10 جنيهات من كل طالب جامعي، لمرة واحدة فقط طوال سنوات الدراسة بدءا من العام القادم، لصالح الصندوق.

ونصت المادة 8 من ذات القانون، أن ذلك يأتي لأغراض التضامن و المشاركة المجتمعية و زيادة و عي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب، وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية وأسرهم، كمساهمة تضامنية من جانب النشء والشباب.

وفي فبراير 2018، أجرى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تعديلا على المادة "7" من مشروع قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والمدنية.

وتضمن التعديل إلزام طلاب التعليم الأساسي بأداء مساهمة تضامنية قيمتها 5 جنيهات تحصل من الرسوم الدراسية، بدلا من جنيه واحد، و10 جنيهات مساهمة من طلاب التعليم الجامعي بدلا من 5 جنيهات عن كل طالب، وإلصاق طابع قيمته 5 جنيهات على كل اشتراك أو تجديد اشتراكات الأندية، على أن تؤؤل حصيلة هذه المساهمات لصالح الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.