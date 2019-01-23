"متحف الطفل" يشارك في معرض الكتاب ضمن جناح جامعة الدول العربية

كتب- محمد لطفي:

يشارك مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" إحدى المراكز الإبداعية بجمعية مصر الجديدة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوبيله الذهبي، وذلك من خلال جناح جامعة الدول العربية التي تم اختيارها كضيف شرف المعرض هذا العام.

وأعرب الدكتور نبيل حلمي أمين عام الجمعية -في تصريح اليوم الأربعاء- عن تقديره بدعوة الجامعة العربية للمشاركة ضمن جناحها بالمعرض، والذي يتضمن التعريف بالجامعة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة وأنشطتها وإنجازاتها على مدار سبعين عامًا في مجالات العمل العربي المشترك وخاصة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير عام متحف الطفل إن الجامعة خصصت "ركن الطفل" داخل جناحها بالمعرض، ووضعته تحت رعاية متحف الطفل، لتميزه بما يقدمه من فعاليات تخاطب فئات المجتمع المختلفة، من أنشطة ترفيهية وتعليمية والتي تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا.

وأضاف أن ركن الطفل يتضمن مكتبة قصصية ومنطقة ورش العمل باختلاف أنواعها ومسرح للطفل وعروض غنائية ومسرحية وترفيهية للفرق الفنية من كورال وباليه وموسيقى.