رئيس الكنيسة الإنجيلية يهنئ المصريين بذكرى "25 يناير" وعيد الشرطة

كتب- إسلام ضيف:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة، في برقية له.

وقال زكي، في نص برقيته:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني، ونحن نحتفل بالذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة السابع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري، خالص التهنئة بهذه الذكرى التي أبرزت أصالة شعبنا العظيم المؤمن بتراثه، وتطلعه لمستقبل مشرق يحقق حلم الأجيال في وطن تسوده الكرامة الإنسانية. بمساندة جيشها العظيم وشرطتها الباسلة".

كما أرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا "اعتزازه وتقديره لدورهم العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص".