طلاب أولى ثانوي عن امتحان التاريخ: "معانا من أسبوع ونقلناه"

كتبت-ياسمين محمد:

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة التاريخ، بإجمالي 581.355 طالبا وطالبة.

وقال الطلاب إن الامتحان كان سهلًا، مشيرين إلى أن جميع أسئلته مباشرة باستثناء سؤال واحد.

وقال الطالب محمد أشرف، بمدرسة الخديو إسماعيل الثانوية، في السيدة زينب، إن الامتحان اعتمد على الحفظ بشكل كامل ويمكن نقله من الكتاب.

وأضاف الطالب مؤمن محمود، أن الامتحان سهل بشكل عام ولكنه ركز على درسين فقط من أصل 9 دروس بالمنهج.

فيما أوضح الطالب حسام وليد، أن امتحات التاريخ على وجه الخصوص مسرب منذ نحو أسبوع: "الامتحان معانا من أسبوع ونقلناه بنجاح".

وقالت الطالبة، مروة ممدوح، بإحدى مدارس السيدة زينب، إنه في ضوء التجربة الجديدة للامتحانات تعلمت أن المواد التي تحتاج إلى الحفظ تأتي أسئلتها سهلة مثل: الأحياء، الجغرافيا، التاريخ، والفلسفة.

وتابعت: "الامتحانات التي تعتمد على فهم الطالب تأتي صعبة للغاية مثل: الفيزياء والرياضيات خاصة أن زمن الإجابة المخصص لامتحان الرياضبات قصير جدا، أما مادتي اللغة العربية والانجليزية يعتمد امتحانهما على الأسئلة المحتررة، الأمر الذي يحتاج أن يكون لدى الطالب حصيلة لغوية عالية".

وينتهي الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، غدا الخميس، بامتحان الكيمياء، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين تجريبهما وزارة التربية، ولا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.