إزالة 3329 حالة تعدٍ على الترع والرياحات بقطاع الري ضمن الموجة 12

كتب-أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن موقف إزالة التعديات على نهر النيل والترع خلال الموجة الثانية عشر للإزالات الجاري تنفيذها بمعظم المحافظات على نهر النيل من خلال إدارات حماية النيل وعلى الترع من خلال قطاع الري، منذ انطلاقها في 10 يناير 2019.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، جرى تنفيذ قرارات إزالة على منافع نهر النيل والترع والرياحات بالإدارات العامة التابعة لأجهزة الوزارة بالمحافظات، أسفرت عن تنفيذ (3329) حالة إزالة على منافع شبكات الترع نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الري في 16 محافظة.

وأسفرت موجة الإزالات عن تنفيذ 879 إزالة على منافع نهر النيل.

وتأتي زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية كمؤشر كبير على تصدي الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والمحافظات وقوات إنفاذ القانون لظاهرة التعديات ليس على نهر النيل فقط بل لجميع المجاري المائية مع استرداد أراضي الدولة.

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