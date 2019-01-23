"مُسرب منذ أيام".. بدء امتحان التاريخ التجريبي لأولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، الامتحان التجريبي في مادة التاريخ، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا وينتهي في العاشرة والنصف.

وزعمت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسريب الامتحان منذ أيام.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن محاولات التسريب تهدف إلى إحداث بلبلة، ويحاول لعض معلمي الدروس الخصوصية كسب "بنط" على الوزارة.

وأضاف أن الغش حالة مرضية يعاني منها المجتمع، داعيا طلاب الصف الأول الثانوي للاهتمام بتدريب أنفسهم على نظام التقيبم الجديد وعدم الالتفات للتسريبات.

وأكد الوزير أن تأمين الامتحانات يتطلب إجراءات أشبه بالعسكرية قد تكلف الدولة نحو المليار ونصف المليار جنيه، ولن تدفع الدولة هذا المبلغ في امتحان تجريبي، والطالب مسؤول عن اختياره بالبحث وراء التسريبات أو التركيز على الاستفادة من فرصة التدريب على ما سيكون عليه نظام الامتحان مستقبلا، مع التأكيد على أن امتحانات نهاية العام التي يحتسب عليها الدرجات ستكون إلكترونية بالكامل ولن يتمكن أحد من تسريبها.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الموافق 13 يناير الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.