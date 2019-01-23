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تعرف على الدرجات التفصيلية لطقس اليوم

08:55 ص الأربعاء 23 يناير 2019
تعرف على الدرجات التفصيلية لطقس اليوم

أرشيفية

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 متر إلى2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 0.5 متر إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.​

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 20

طنطا 10 20

دمنهور 09 21

الإسكندرية 09 21

بلطيم 09 21

مطروح 08 20

السلوم 07 17

سيوة 05 20

بورسعيد 11 20

دمياط 11 21 

الزقازيق 09 21 

الاسماعيلية 08 21 

السويس 10 21

العريش 05 22

رفح 05 20

رأس سدر 07 20

نخل 03 20

نويبع 15 22

طابا 08 20

كاترين 03 20

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 09 22

بنى سويف 08 22

المنيا 05 22

أسيوط 07 22

سوهاج 08 23

قنا 07 24

الأقصر 06 24

أسوان 09 26

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 04 22

شلاتين 15 25

ابو رماد 14 24

راس حدربة 16 23

حلايب 17 23

شديد البرودة جنوب الصعيد هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية

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