افتتاح السيسي الدورة الـ50 لمعرض الكتاب يتصدر عناوين صحف الأربعاء

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، والتي ركزت أيضا على عدد من قضايا الشأن المحلي.

فقد سلطت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) الضوء على افتتاح الرئيس السيسي دورة "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعقد لأول مرة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وذكرت الصحف أن المعرض يحتفي ــ خلال هذه الدورة ــ بشخصيتين مصريتين لإسهاماتهما البارزة في الثقافة المصرية عامة، وفي تأريخ المعرض خاصة، وهما الراحل الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق وصاحب فكرة إنشاء المعرض، والدكتورة سهير القلماوي التي قامت بتنفيذ فكرة المعرض في دورته الأولي عام 1969 "باعتبارها أول رئيس للهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر المعروفة بهيئة الكتاب.

وأضافت الصحف الثلاث أن الرئيس السيسي تفقد عددا من أجنحة المعرض رافقه - خلالها - كبار رجال الدولة من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشارت الصحف كذلك إلى تفقد الرئيس أجنحة عدد من الوزارات المصرية، من بينها الدفاع والداخلية والثقافة ودار الإفتاء المصرية والمجلس الأعلى للثقافة، كما تفقد الرئيس جناح جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد، حيث قدم أبوالغيط شرحاً عن مكونات الجناح الخاص بالجامعة.

ونقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه: "إن افتتاح الرئيس للمعرض يؤكد حرص الدولة واهتمامها على نشر الوعي والثقافة والعلم، في ضوء تبني الرئيس لاستراتيجية بناء الإنسان المصري من الجوانب كافة، ودعوته لانتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة".

وأضاف أن افتتاح الرئيس يرسخ محورية الدور المصري في التثقيف والتنوير، باعتباره منبرا للثقافة ونشر العلم في المنطقة.

محليا.. أبرزت صحيفة (الأهرام) إعلان القوات المسلحة مقتل 59 تكفيريا شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير، وحزام ناسف، بنطاق الجيشين الثاني والثالث، والقبض على 142 شخصا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا، واكتشاف وتفجير 242 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتدمير 6 فتحات أنفاق بشمال سيناء، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر المختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

ونقلت الصحيفة عن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أن القوات الجوية دمرت 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية، كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء، و قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 242 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

ولفت البيان إلى النجاحات التي حققتها قوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، حيث تمكنت من ضبط 104 بنادق مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 2666 كجم لجوهر الحشيش المخدر، و6826 كجم من نبات البانجو، و 43 كجم من مادتي الهيروين والأفيون، ومليوني ونصف مليون قرص مخدر.

أما صحيفة (الجمهورية) فألقت الضوء على إعلان وزارة الداخلية مقتل 5 عناصر إخوانية ضمن خلية إرهابية بمحافظة القليوبية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت هامة وحيوية.

وذكرت الصحيفة أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية كان قد تمكن من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة.

ونقلت عن الوزارة أنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة وتم التعامل معهم مما اسفر عن مقتل خمسة منهم والعثور بحوزتهم علي العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

بدورها، أبرزت صحيفة (الأخبار) اللقاءات المكثفة التي عقدها المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته في مؤتمر (دافوس) الاقتصادي العالمي، والتي نال خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري النصيب الأكبر من الإشادات من مسئولي المؤسسات الدولية الذين أكدوا أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

ونقلت الصحيفة عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التأكيد الخاص بارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وأفريقيا.

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور مدبولي قوله: "إن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادي ودعم المواطن المصري ومساندته للإجراءات بدأ يؤتي ثماره".

وذكرت الصحيفة أن مدبولي التقى مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة (أبل) إذ أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لقيام شركة (آبل) بالاستثمار المباشر في مصر، لا سيّما في ضوء ما تحظي به منتجات الشركة من شعبية في السوق المصري.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد وزراء الكهرباء الأفارقة أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغلال الطاقة المتجددة بدول القارة لتوفير احتياجات 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء أو خدمات الطاقة الحديثة، وقرر الوزراء رفع الأمر لمجلس إدارة المبادرة وقمة الاتحاد الأفريقي المقررة الشهر القادم لاتخاذ الإجراءات لتفعيلها فورا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قوله "إن مصر تأخذ على عاتقها وتضع على أولوياتها إتاحة الطاقة الكهربائية لجميع الأشقاء الأفارقة، وأن مصر على استعداد تام لنقل خبراتها سواء في الطاقة المتجددة أو التقليدية لكافة دول القارة ولدى القيادة السياسية جدية ورغبة أكيدة لربط مصر بأفريقيا كهربائيا بتوحيد الشبكة وهناك دراسات تتم حاليا لبدء مشروعات الربط مع دول أفريقيا بعد تشغيل خط الربط مع السودان الشهر القادم".

فيما أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد سامح شكري وزير الخارجية ، أهمية دعم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وكذلك الهلال الأحمر المصري، بما يسهم في نشر الوعي بمبادئ الحركة وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الحاج إس سي، إذ أشار الوزير شكري إلى أن مصر تولي اهتماماً خاصا بالشئون الإنسانية في القارة الأفريقية على ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة تصريحا للمستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية، قال فيه: "إن شكري شدد - خلال اللقاء - على أهمية التعاون في موضوعات الصحة ومكافحة الأوبئة والأمراض في إفريقيا، منوهاً بالمساعدات التي تقدمها مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية".

اقتصاديا.. ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على توقع تقرير "آفاق الوضع الاقتصادي العالمي" الصادر عن الأمم المتحدة بأن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو نسبته 5٫2% خلال العام الحالي في ظل تعافى الطلب الداخلي، وبخاصة الاستهلاك الخاص.

ونقلت الصحيفة عن التقرير الصادر عن إدارة شئون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 4٫8% في 2018 من المتوقع أن يظل في مصلحة الاقتصاد المصري.

دوليا.. أبرزت صحيفة (الأخبار) انتهاكات مليشيا الحوثي في اليمن، مشيرة إلى مقتل وإصابة 410 مدنيين جراء ارتكاب الميليشيات المدعومة من إيران 688 خرقا في محافظة الحديدة من 18 ديسمبر الماضي وحتي 19 يناير الجاري.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن خلية التنسيق في مركز العمليات بالحديدة أن هذه الخروق أدت إلى مقتل 48 مدنيا وإصابة 362 آخرين، وأن الخروق الحوثية مستمرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المدنيين والأماكن العامة ومواقع قوات الموالية للحكومة الشرعية.

وفي الشأن الرياضي.. ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على مباراة المنتخب الوطني لرجال كرة اليد المقررة اليوم في كأس العالم أمام المنتخب التونسي على صالة (جيوسكن بوكسن) بمدينة (هيرنينج) الدنماركية والتي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتخطى "نسور قرطاج" وتحقيق الفوز الثالث بالمونديال بعد الفوز على الأرجنتين وأنجولا وتعادل مع المجر في الدور الأول.