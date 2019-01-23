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"من أجل حياة كريمة".. حوار مجتمعي موسع لـ"تضامن النواب" اليوم

05:31 ص الأربعاء 23 يناير 2019
"من أجل حياة كريمة".. حوار مجتمعي موسع لـ"تضامن النواب" اليوم

مجلس النواب

القاهرة - مصراوي:

تعقد اليوم الأربعاء، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، حوارًا مجتمعيا، في تمام الواحدة ظهرًا، لتفعيل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهت اللجنة، الدعوة إلى 18 وزارة منها الاستثمار والتموين والتضامن والنقل والتعاون الدولى والمالية والأوقاف والعدل والصحة والشباب والرياضة والزراعة والكهرباء والإسكان والبترول والداخلية والتنمية المحلية والصناعة، و13 رئيس جامعة، على أن يكون هناك 5 متخصصين فى الاقتصاد والمالية والتخطيط مع كل رئيس جامعة للحوار والتباحث حول إيجاد الحلول، بالإضافة إلى دعوة عدد من المحافظين المتخصصين فى هذا المجال.

كما تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، هذا بالإضافة إلى مشاركة وزير شئون مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية وعدد من النواب.

ووجهت اللجنة الدعوة أيضا إلى مؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات والاتحاد العام للتعاونيات، وجمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وجمعية رجال الأعمال والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء الأحزاب وغيرها من المؤسسات المتعلقة بتلك القضية.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعى وزارة الاستثمار مبادرة حياة كريمة

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