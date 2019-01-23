اليوم.. عمر طاهر بصالون "أوبرا الإسكندرية الثقافي"

القاهرة - مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الأربعاء، صالون أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير عام صالون الأوبرا المصرية.

ويدير اللقاء أميرة مجاهد مدير صالون أوبرا الإسكندرية، وذلك اليوم الأربعاء، حيث يستضيف الصالون الكاتب الصحفى عمر طاهر وحوار حول الكاتب فى العالم الثالث.

يذكر أن عمر طاهر من مواليد محافظة سوهاج وله العديد من المؤلفات، حيث صدرت له عدة كتب منها "أثر النبي، حكايات شخصية وصنايعية مصر"، وأصدرت له عدة دواوين شعرية منها "قهوة وشيكولاتة ومشوار لحد الحيطة"، وله بالسينما المصرية عدة أعمال منها أفلام "طير إنت، ويوم ملهوش لازمة"، كما قدم العديد من الأغنيات لكبار المطربين.