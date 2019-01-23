"شبورة وبرودة".. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة.

ويسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وخلال يومي الخميس والجمعة سوف تنشط الرياح على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للأتربة والرمال كما تنشط على البحر المتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 21 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 8

الوجه البحري 21 11

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 22 6

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 9

درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 9

الوجه البحري 20 12

جنوب سيناء والغردقة 25 14

شمال الصعيد 23 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 10

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 21 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 10

الوجه البحري 22 11

جنوب سيناء والغردقة 25 14

شمال الصعيد 23 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 10