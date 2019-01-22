"ضباب وشبورة ورياح ورمال وأتربة".. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد - فيديو

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية حتى محافظة الإسكندرية ستشهد غدًا نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وبعد غدٍ ستصل القاهرة وشمال الصعيد، ثم تنتهي هذه الموجة ونعود إلى الجو المعتدل.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الطقس من المتوقع أن لا يشهد أي تغيير، وسيظل دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك شبورة غدًا قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد قائدي السيارات بتقليل السرعة وتوخي أعلى درجات الحذر في أثناء السير على الطرق السريعة، مناشدًا إياهم: "مفيش داعي قائد السيارة يكمل الرحلة بتاعته.. يركن ويشغل أنوار السيارة وينتظر حتى تتحسن الرؤية، حفاظًا على نفسه ومَن معه".