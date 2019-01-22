"البيطريين": الانتهاء من مسودة قانون مزاولة المهنة خلال 15 يومًا

كتب - أحمد مسعد:

عقدت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة في الوقت الحالي.

وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين: إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذي شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ إقراره في الخمسينيات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تعديل القانون خلال 15 يوما.

وأوضح العامري، أنه كان هناك حاجة لإعادة النظر في القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطري كمهنة والطبيب البيطري بصفته المزاول لها.

وأكد الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن القانون 416 لسنة 54 قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، لم يحدث عليه أي تعديلات منذ صدوره وبالتالى أًصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلاءم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى انتشار عمل أدعياء ودخلاء المهنة والتي باتت تهدد المهنة، قائلا: كل هذا جعل هناك ضرورة لوجود قانون يواكب العصر، وفى نفس الوقت يضمن سلوك الأطباء البيطريين، ويحافظ على حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع.

وأضاف شفيق: بدأنا في المسودة بتعريف بعض أعمال المزاولة، والممارسات المهنية، وتم إضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيء لكرامة المهنة، وتم التطرق لدور الأطباء البيطريين في حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وانضباطهم في أعمالهم.

وأكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة تواصلت مع المستشار القانوني لإعداد مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وحصلت على نسخة من المسودة، وبناء عليه تم دعوة أعضاء المجلس لحضور عرض المواد، وتقديم المقترحات الخاصة بكل مادة.

وحضر الاجتماع كل من هيئة المكتب: الدكتور خالد العامرى النقيب العام، الدكتور على سعد على الأمين العام المساعد، الدكتور محمد نبيل أمين الصندوق، الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق المساعد، ومن أعضاء المجلس، كل من: الدكتورة شيرين زكى، الدكتور محمد الحسيني، الدكتور محمد عفيفي، الدكتور محمد شفيق، الدكتور يوسف العبد، الدكتور أحمد الغندور، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وطارق عبد الحميد المستشار القانونى.