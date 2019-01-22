"مدبولي" يبحث مع رئيس مجموعة "هواوي" التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات

كتب - محمد غايات:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة هواوي يان ليدا، التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة.

واستهل رئيس شركة هواوي اللقاء، الذي حضره وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط ، بعرض خطط الشركة لتنويع مجالات استثماراتها في مصر، عن طريق التعاون مع الشركات المصرية المحلية فيما يخص تطوير المدن الذكية وغيرها من مجالات التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدلاً من اقتصار الانخراط في السوق المصري على مجال تصدير المنتجات منتهية الصنع.

كما أشار رئيس شركة هواوي الى الفرص التي توفرها الشركة للطلاب النابغين من مصر للحصول على فرص تدريب، واختيار أفضل العناصر منهم لتعيينهم في الشركة.

من جانبها أشارت وزيرة السياحة خلال اللقاء إلى بروتوكول التعاون المقرر توقيعه قريباً مع شركة هواوي لوضع صور لعدد من المقاصد السياحية البارزة في مصر كخلفيات متاحة على اجهزة الموبايل التي تنتجها الشركة، وذلك في إطار الأفكار المبتكرة للترويج للسياحة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة، لا سيما وأن عدد السياح الصينيين حول العالم يصل الى ١٥٠ مليون سائح سنوياً، ينفقون حوالى ٢٠٠ مليار دولار.

وخلال اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بالتواصل مع مسئولي شركة هواوي لبحث الخطوات التنفيذية لبرامج التعاون المقترحة.