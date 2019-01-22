سقوط قطار بضائع بخط الواحات.. والسكك الحديدية: الحركة لما تتأثر

كتب - أحمد نجيب:​

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة سير القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، اليوم الثلاثاء، وأن الحركة تعمل على خطوط الركاب بصورة طبيعية.

ونفى رسلان - في بيان - صحة ما تم تداوله على بعض المواقع بتعطل القطارات نتيجة سقوط جرار وثلاث عربات اليوم من قطار بضائع (عربات فارغة)، موضحًا أن الحادث وقع بخط الواحات البحرية وهو خط مخصص لمسير قطارات البضائع فقط، ما يعني عدم تأثر خطوط قطارات الركاب بالواقع.

وقال إنه على الفور انتقل رئيس الهيئة وقيادات الهيئة لموقع الحادث وتم الاستعداد بآلات الرفع لرفع العربات التي سقطت، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

وأشار رسلان إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وجه بتشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث.