أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

البيئة تشارك بجناح بمعرض الكتاب.. وورش فنية للأطفال غدًا

09:32 م الثلاثاء 22 يناير 2019
البيئة تشارك بجناح بمعرض الكتاب.. وورش فنية للأطفال غدًا

وزارة البيئة تشارك في معرض الكتاب

كتب - يوسف عفيفي:

تشارك وزارة البيئة بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلقت فعاليات دورته الـ50، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم - أنها تشارك بالمعرض من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بجناح تستهدف منه التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع من أجل رفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة، وعرض وتوزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة ومشاريع الوزارة المختلفة بالإضافة إلى تقرير حالة البيئة.
وستعقد وزارة البيئة ورش عمل فنية على هامش فعاليات المعرض وذلك للأطفال المترددين على جناح الوزارة، اعتبارًا من غد الأربعاء، بالإضافة إلى التعاون مع مركز ثقافة الطفل في تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة للأطفال.

معرض الكتاب وزارة البيئة

الخبر التالى:

وزير التموين: وضع مواصفات جديدة للخبز.. وإعلانها قبل 30 يونيو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان