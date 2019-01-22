البيئة تشارك بجناح بمعرض الكتاب.. وورش فنية للأطفال غدًا

كتب - يوسف عفيفي:

تشارك وزارة البيئة بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلقت فعاليات دورته الـ50، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم - أنها تشارك بالمعرض من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بجناح تستهدف منه التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع من أجل رفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة، وعرض وتوزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة ومشاريع الوزارة المختلفة بالإضافة إلى تقرير حالة البيئة.

وستعقد وزارة البيئة ورش عمل فنية على هامش فعاليات المعرض وذلك للأطفال المترددين على جناح الوزارة، اعتبارًا من غد الأربعاء، بالإضافة إلى التعاون مع مركز ثقافة الطفل في تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة للأطفال.