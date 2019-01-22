وزير الطيران يبحث تعديل اتفاقيات النقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

كتب - طه عبيد

بحث الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر إيفان سوركوش؛ إمكانية تعديل اتفاقيات النقل الجوي، بما يصب في صالح الطرفين ودون الإخلال بالتشريعات والقوانين الدولية السارية.

وقال الفريق يونس المصري خلال اللقاء، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتمتع بعلاقات وطيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطوراً كبيراً في ظل استراتيجية الدولة نحو الاستمرار في تعزيز العلاقات والشراكات المستمرة مع دول الاتحاد، معرباً عن سعادته بزيارة سوركوش والتي تعتبر الأولى له.



كما تناول اللقاء تبادل الرؤى والمقترحات حول تعزيز التعاون في مجال الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية لمنظومة إجنوس EGNO فى ضوء خطة الدولة نحو تطوير المجال الجوي المصري. وبحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وأمن الطيران والسلامة الجوية.

وأثنى سفير الاتحاد الأوروبي على عمق العلاقات التي تربط مصر بدول الاتحاد في مختلف المجالات وخاصة مجالات وأنشطة النقل الجوي المختلفة ، لما لمصر من دور ريادي في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.