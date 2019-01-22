وزير الأوقاف: افتتاح الرئيس لمعرض الكتاب أكبر دعم للثقافة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء، أكبر دعم للثقافة والمثقفين.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريح مساء اليوم - أن زيارة الرئيس السيسي لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال افتتاح المعرض تشريف كبير للمجلس والوزارة، ودعم للفكر الوسطي المستنير.

وأشار جمعة إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعرض هذا العام عددًا كبيرًا من الإصدارات لأول مرة، وبعضها من إصدارات يناير الحالي، ومن أهمها كتب (الكليات الست)، و(قواعد الفقه الكلية.. رؤية عصرية)، و(بناء الوعي)، و(الفهم المقاصدي للسنة النبوية) باللغة الإنجليزية.

وتابع وزير الأوقاف أن من أهم إصدارات 2018 التي تعرض لأول مرة بالمعرض كتب (الفهم المقاصدي للسنة النبوية) باللغة العربية و(حديث الروح)، و(الجزء السادس من موسوعة الخطابة)، إضافة إلى كثير من الموسوعات العلمية الكبرى، وسلسلة موسوعات المجلس، والمنتخب في التفسير باللغة العربية وترجماته المتعددة.