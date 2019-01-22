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قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحبوسين احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير

07:48 م الثلاثاء 22 يناير 2019
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحبوسين احتفالًا بعيد الشرطة وثورة يناير

ارشيفية

القاهرة - مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٩، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.

ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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