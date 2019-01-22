وزيرة التضامن تدشن حملة "أنت البطل" بصورة "صلاح" من معرض الكتاب

القاهرة - مصراوي:

دشنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، عملًا قصصيًا جديدًا بعنوان "أنت البطل"؛ وذلك في إطار حملة "أنت أقوي من المخدرات" التي شارك فيها اللاعب الدولي محمد صلاح.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمعرض وتفقده جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقالت والي: "نطلق اليوم مرحلة جديدة للحملة وهي بداية لسلسلة مغامرات "أنت البطل" والتي تم إعدادها مع اللاعب الدولي محمد صلاح؛ لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من 9 إلى 13 عامًا، ﻭإنه سيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 آلاف نسخة مجانية عليهم، لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وأدبية".

وأوضحت أنه سيتم نشر العمل القصصي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة؛ لاستهداف أكثر من نصف مليون طالب داخل المدارس وقصور الثقافة كمرحلة أولي خلال عام 2019، موضحة أنه يقوم بتنفيذ هذه الفاعليات بالكامل متطوعين شباب، حيث يوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 27 ألف متطوع بكافة المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" مع محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.

وتدور أحداث قصة "أنت البطل" عن الطفل المصري (عمر- 13عامًا)، الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع صلاح سيدخل به إلى مغامرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له في دائرة تعاطي المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه في الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة يأتي نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات.

ويتذكر الطفل أن اللاعب الدولي قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُور مدرسته، جعلته يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التواصل معه لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه، وأوضح العمل أن الطفل تواصل مع صلاح عبر البريد الإلكتروني للنادي، وتستمر أحداث القصة في العديد من المفاجأت حتى ظهور اللاعب الدولي في النهاية.