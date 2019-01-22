وفد من جامعة الأزهر يزور قسمي مدينة نصر للتهنئة بعيد الشرطة

كتب - محمود مصطفى:

زار اليوم الثلاثاء، وفد من جامعة الأزهر يضم الدكتور أشرف عطية البدويهي نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وعدد من منسوبي الجامعة، قسمي شرطة أول وثان مدينة نصر؛ لتهنئتهم بالعيد الـ 67 للشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأكد نواب رئيس جامعة الأزهر -بحسب بيان اليوم- أن جهود رجال الشرطة، وما يتحملونه من أعباء، وما يقدمونه من بطولات وتضحيات، يعد مثالًا للعطاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، وأن دماء الشهداء هي من رسمت الطريق لبلدنا العزيز نحو آفاق مستقبل أفضل.

وشدد وفد جامعة الأزهر على أن رجال الشرطة البواسل ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وقامت طالبات جامعة الأزهر بصحبة قيادات الجامعة بالتقاط صور تذكارية مع رجال الشرطة.