رئيس مجموعة "روتانا" يؤكد لمدبولي زيادة استثماراته بمصر

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المستثمر الإماراتي حسين النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا السياحية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على هامش حضوره مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء أعلن المستثمر الإماراتي إنهاء إجراءات تنفيذ أحد مشروعاته بمصر في مجال الطاقة الكهربائية، ويتطلع لتوقيع العقد قريبا بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورحب الدكتور مصطفى مدبولى بذلك، مؤكدًا تقديم التيسيرات والمساندة الكاملة للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مصر، وكذا ضخ استثمارات جديدة.

وأعلن "النويس" أنه سيقوم قريبا برفع كفاءة وتطوير فنادقه بمدينة شرم الشيخ، وسيضخ استثمارات جديدة، كما سيضخ استثمارات جديدة بفنادقه بالقاهرة، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا، والحكومة تعمل بكل جد لتحقيق ذلك.

وأشار إلى استعداده للشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص في مشروعات جديدة، وهو ما رحب به رئيس الوزراء، معلنا أن هناك فرصا واعدة للاستثمار في مصر حاليا في مختلف المجالات.