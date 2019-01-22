"أبوشقة" يطالب الحكومة بالتدخل كوسيط بين المنتج والمستهلك لضبط الأسعار

كتب-إسلام ضيف وهاني رجب:

طالب المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، بتدخل الحكومة كوسيط بين المنتج والمستهلك؛ لضبط أسعار السلع والمنتجات بالسوق.

وقال "أبوشقة" في كلمته خلال الندوة التي نظمها الحزب بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نكون أمام منافسة يفرضها عرض وطلب، يجب أن نُعيد الجمعيات الاستهلاكية وتشتغل، وهي موجودة، ومش للخضروات والفاكهة فقط؛ لكن لنمنع الوسطاء والجشعين الذين يتاجرون ويرفعون الأسعار".

وأضاف "نريد أن نكون أمام منظومة تتصدى لجشع قلة من التجار تحقق ثراءً غير مشروع على حساب المواطنين".