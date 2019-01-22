نقيب الصحفيين يعلن افتتاح مكتب للشهر العقاري بمقر النقابة

كتب - مصطفى علي:

أعلن عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، موافقة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم على افتتاح فرع شهر عقاري بمقر النقابة.

وقال نقيب الصحفيين، في تصريح عقب اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة لهيئة المكتب، إن مكتب الشهر العقاري بالنقابة تم تجهيزه وفقا لأحدث الأساليب التقنية، والتي تشمل أجهزة الحاسب الآلي والمسح الضوئي والطابعات والبصمة الالكترونية وهو أحدث نظام مطبق بالشهر العقاري، مما يخدم بشكل كبير مصالح الزملاء وييسر عليهم ما يقومون به بمصلحة الشهر العقاري.

وقال سلامة إن مكتب الشهر العقاري إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس الحالي، ويؤكد استمراره في أداء عمله وتحقيق الإنجازات لخدمة الزملاء حتى اللحظة الاخيرة، مشيراً إلى أن تكاليف المكتب الجديد بلغت أكثر من 400 ألف جنيه.

وأوضح أن افتتاح مكتب للشهر العقاري بالنقابة يعتبر ثمرة تعاون بين النقابة ووزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.