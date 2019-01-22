بعد الاكتفاء الذاتي.. وزارة الزراعة تصدر "البيض" إلى البحرين

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، فتح باب تصدير بيض المائدة "الطازج" إلى دولة البحرين.

وقالت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الدكتورة منى محرز - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني والاتجاه إلى التصدير، مشيرة إلى تصدير أول شحنة من بيض المائدة "الطازج" إلى (المنامة) والتي بلغت 360 ألف بيضة، وذلك يعد نجاحا للجهود التي تبذل للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه جار فتح أسواق جديدة لتصدير بيض المائدة "الطازج" إلى العديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن مصر أصبحت تعد سوقا قوية في صناعة إنتاج الدواجن بفضل جهود المنتجين والقطاعات المختلفة في الدولة، والتزام المربين بقواعد الأمان الحيوي بالمزارع ومتابعة سلسلة الإنتاج.

وأوضحت أن فتح أسواق جديد لتصدير منتجات الدواجن يساهم في زيادة الدخل القومي، وستواصل الوزارة فتح الأسواق الجديدة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون المتبادل بين البلدان العربية والأفريقية، مضيفة "لدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة بإنتاج يبلغ 12 مليار بيضة مطابق لجميع الاشتراطات الصحية".

وأشارت إلى أن خطة الدولة تعتمد على التوسع في مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة، وفقا لمعايير الأمان الحيوي، زيادة إنتاج مزارع بيض المائد من خلال التيسيرات الائتمانية التي أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلى من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع، ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، ضمن خطة التوسع في الإنتاج الداجني وبيض المائدة.

وأكدت نائب وزير الزراعة أن جميع منتجات الإنتاج الداجني، وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، وللنهوض بالإنتاج الداجني يتم منح صغار المربين قروضا ميسرة لتحويل مزارعهم لمزارع نموذجية تعطى إنتاجية أعلى، وتهدف لتحقيق الاكتفاء وزيادة المكاسب المالية، بالإضافة الى مواصلة رفع إحداثيات مزارع الدواجن بعد الانتهاء من رفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن، بعدد من المحافظات، لوضع رؤية شاملة، ووضع السياسات الجادة لاحتواء أي من الأمراض الوبائية، ومعامل معتمدة دوليا للتشخيص السريع وتوفير قاعدة معلومات سليمة عن صناعة الدواجن بالكامل سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ.​