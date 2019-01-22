"النقل" تؤكد الاهتمام برفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية

كتب- أحمد نجيب:

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اهتمام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، برفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

جاء ذلك في كلمة لوزير النقل ألقاها نيابة عنه نائب الوزير الدكتور عمرو شعت، خلال افتتاح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع وحدة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الأولى بمصر لمشروع (يوروميدريل) تحت عنوان (أساليب التحقيق في حوادث السكك الحديدية)، وذلك بحضور نخبة من الخبراء من الاتحاد الأوروبي ووزارة النقل المصرية.

وأضاف نائب الوزير أن الهدف من المشروع هو التأكيد على دور وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة السلامة باعتبارها العامل الرئيسي لكفاءة ودقة خدمات السكك الحديدية، بالإضافة إلى نشر مبادئ السلامة كثقافة بين الإدارة والموظفين والأطراف الأخرى؛ بما في ذلك المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.

وأوضح أن الوزارة - ممثلة في هيئة السكة الحديد - تستهدف من المشروع تشجيع السلوك الإيجابي والسلامة وتوفير البيئة المناسبة لكافة أنظمة السلامة والعمل على تحقيق نجاحات في هذا المضمار ، بما في ذلك السلوك الوظيفي والمعدات والتدريب والإجراءات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الفحص والتحليل لحوادث السكة الحديد مبني على تقييم أداء النظام والظروف والعوامل التي تؤثر على طبيعة العمل، مع ضرورة اتباع هذا النهج في جميع الأوقات فيما عدا حالات الإهمال الجسيم والانتهاكات المتعددة والأفعال المدمرة التي تشكل خطرا على سلامة السكك الحديدية.

ويهدف مشروع (يوروميدريل) لدعم ونشر لوائح أكثر فاعلية في مصر والدول المستفيدة وأوروبا بدءاً من وضع لوائح السلامة حتى ضمان آليات تنفيذها بما في ذلك التدريب والنشر والإشراف والفحص، وتوفير سبل التواصل وتبادل الخبرات بين كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والدول المستفيدة في تحسين فاعلية الإجراءات المتبعة.

كما تقدم مشروعات (يوروميدريل) المزيد من الوسائل لتحسين نشر المعلومات والتواصل عن طريق المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وخدمات الإنترنت، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف رفع معدلات السلامة والحد من مخاطر العمليات التشغيلية التي تشمل منهجية التحقيق في الحوادث من خلال جهة مستقلة، وإدارة وتقييم المخاطر، وتطوير وتحديث نظام إدارة السلامة المصري وتطبيق ونشر ثقافة السلامة، ورفع كفاءة ووعي العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة من خلال حزمة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال السكك الحديدية بمعرفة خبراء من الاتحاد الأوروبي.

حضر ورشة العمل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، والسفير محمود علام مستشار وزارة النقل للتعاون الدولي، وبيتر ميهم رئيس التعاون الفني بوحدة السكك الحديدية بالاتحاد الأوروبي. ​