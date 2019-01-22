محافظة القاهرة تبدأ طلاء العقارات القريبة من المطار

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة طلاء واجهات عقارات منطقة النزهة القريبة من مطار القاهرة.

وقال المهندس ابراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إن محافظة القاهرة من أولى المحافظات التي تفعل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص طلاء العقارات من الخارج حفاظا على المظهر الجمالي لها.

وأوضح صابر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه يجرى طلاء واجهات المباني بالتنسيق مع اتحاد الشاغلين لكل عمارة، لافتا إلى أهمية هذه المنطقة كونها وجهة لمصر لموقعها على الطريق المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي.