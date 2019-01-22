"التضامن" تعلن شروط التقدم للإشراف على حج الجمعيات

القاهرة- مصراوي:

أعلن أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المتقدمين للحج هذا العام بلغ 1100 مشرف من أعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية، الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات هذا العام.

وأضح عبدالموجود، في بيان له الثلاثاء، أنه يجرى اختيار 270 مشرفًا بعد استيفاء ضوابط الاختيار، التي تستند على معايير شفافة، لاختيار أفضل العناصر، باعتبار أن الإشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج، وأن الوزارة تعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم.

وأضاف عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن إجراء اختبار تحريري للمرشحين يشمل أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلي "أون لاين"، بداية الشهر المقبل، وفق جدول زمني لكافة المحافظات، وسيتم إعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار، وإجراء اختبار شفوي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري، للاختيار النهائي للحاصلين على أعلى الدرجات

وقال إنه يجرى تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، بحيث يتم اختيار نسبة 50% من المشرفين الجدد و50% ممن سبق لهم الإشراف مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية، حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج.

وأوضح أن الشروط الواجب توافرها في المشرفين، تتمثل في "التمتع باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لآداء المهمة المكلف بها بكفاءة عالية، مع تقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الجامعية أو الحكومية، وأن يتمتع بحسن السلوك والسمعة الطيبة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، ويفضل المؤهل الأعلى مع تقديم ما يفيد ذلك، مع تمتعه بالثقافة الدينية الصحيحة واللازمة لتلك المهمة".

وتتولى اللجنة المشكلة من المؤسسة اختيار المشرفين الحاصلين على أعلى الدرجات وفقاً لنتيجة الاختبارات، بما يراعي التوزيع الجغرافي للمشرفين داخل كل محافظة، وتعتمد أعمال اللجنة من مجلس أمناء المؤسسة، ويتم إخطار المديريات بأسماء المشرفين الذين اجتازوا الاختبارات.

وأعلنت وزارة التصامن الاجتماعي، أن الخميس الماضي نهاية المدة المقررة للتقديم للإشراف على حجاج الجمعيات لعام 1440هـ / 2019م، بعد مد فترة التقديم حتى هذا التاريخ بهدف إتاحة الفرصة للأعضاء ،الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحج والعمرة من التسجيل.