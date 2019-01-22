تشمل أدوات مطبخ وأجهزة منزلية.. الإنتاج الحربي تعلن تخفيضات على منتجاتها

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، تخفيضات على عددٍ من المنتجات المدنية لشركاتها التابعة، بمناسبة احتفالات يناير الجاري، اعتبارًا من 25 من يناير وحتى الأول من فبراير المقبل، بجميع المعارض ومنافذ البيع التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتراوحت نسب التخفيضات -وفقًا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ما بين 5 إلى %10 على منتجات شركات الإنتاج الحربي كأدوات المائدة والمطبخ، وأواني الطهي، والأجهزة المنزلية والكهربائية، مثل: "السخانات الغاز بسعاتها المختلفة، والبوتجازات، وأجهزة التبريد من الثلاجات والتكييفات، والمراوح بقدراتها المختلفة".

وتتضمن التخفيضات خصومات تقدر بـ%10 على اللمبات الليد بأنواعها المختلفة، وخصومات %5 على شاشات التليفزيون (32 بوصة).

وأوضحت الوزارة، استعدادها لتقديم خدمات ما بعد البيع والقيام بأعمال الصيانة لجميع منتجات شركاتها التابعة للمواطنين بأسعارٍ مخفضة بجميع محافظات الجمهورية، فيما أعلنت إمكانية التواصل معها من خلال الخط الساخن (19827).

