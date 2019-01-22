  • عاجل:الداخلية: القضاء على خلية إرهابية إخوانية بالقليوبية..ومقتل 5 من عناصرها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    رئيس جامعة الأزهر يوجه برعاية المترددين على عيادات الأسنان بالمجان

    02:46 م الثلاثاء 22 يناير 2019
    رئيس جامعة الأزهر يوجه برعاية المترددين على عيادات الأسنان بالمجان

    الدكتور محمد حسين المحرصاوي

    كتب – محمود مصطفى:

    تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ظهر الثلاثاء، الحرم الجامعي بمدينة نصر، وزار كليات طب بنين وطب أسنان والعيادة الطبية، واستمع في حوار مباشر مع الطلاب علي أوضاع الامتحانات، ومدى وجود مشاكل من عدمه .

    ووجه رئيس جامعة الأزهر مسئولي الجامعة بالتنبيه علي شركة النظافة بالالتزام بدورها، وعدم ترك أي مخلفات نهائيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام، وتوقيع غرامات فورية على الشركات المخالفة. 

    وتفقد المحرصاوي عيادات كلية طب الأسنان، ووقف على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمترددين، موجها بالعمل علي توفير كافة سبل الراحة للمرضى، دون تحملهم أي أعباء مالية، خاصة أن رساله الجامعة خدمية وبحثية في المقام الأول.

    وشدد رئيس جامعة الأزهر، علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والتعقيم، بما يضمن الوصول لأعلى درجات الخدمة الطبية .

    واطمأن رئيس الجامعة على الخدمة الطبية المقدمة للطلاب بالعيادة الطبية بمدينة نصر .

     

    محمد حسين المحرصاوي جامعة الأزهر عيادات الأسنان

    الخبر التالى:

    تشمل أدوات مطبخ وأجهزة منزلية.. الإنتاج الحربي تعلن تخفيضات على منتجاتها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان