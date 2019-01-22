رئيس جامعة الأزهر يوجه برعاية المترددين على عيادات الأسنان بالمجان

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ظهر الثلاثاء، الحرم الجامعي بمدينة نصر، وزار كليات طب بنين وطب أسنان والعيادة الطبية، واستمع في حوار مباشر مع الطلاب علي أوضاع الامتحانات، ومدى وجود مشاكل من عدمه .

ووجه رئيس جامعة الأزهر مسئولي الجامعة بالتنبيه علي شركة النظافة بالالتزام بدورها، وعدم ترك أي مخلفات نهائيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام، وتوقيع غرامات فورية على الشركات المخالفة.

وتفقد المحرصاوي عيادات كلية طب الأسنان، ووقف على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمترددين، موجها بالعمل علي توفير كافة سبل الراحة للمرضى، دون تحملهم أي أعباء مالية، خاصة أن رساله الجامعة خدمية وبحثية في المقام الأول.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والتعقيم، بما يضمن الوصول لأعلى درجات الخدمة الطبية .

واطمأن رئيس الجامعة على الخدمة الطبية المقدمة للطلاب بالعيادة الطبية بمدينة نصر .