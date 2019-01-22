القطاع العام والخاص إجازة.. ما موقف طلاب الجامعات والمدارس من الامتحانات؟

كتبت- ياسمين محمد وداليا شبل:

أعلنت الحكومة، أن الخميس المقبل 24 يناير، إجازة رسمية، بدلًا من الجمعة 25 يناير؛ بمناسبة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير.

هل تستمر امتحانات الجامعات والصف الأول الثانوي التي تجرى هذه الأيام؟ سؤال يجيب عنه المسئولون في وزارتي التعليم والتعليم العالي.

الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إن امتحانات منتصف العام تجرى كما هي طبقًا للجدول المحدد لها، مشيرا إلى أن الخميس المقبل 24 يناير، يأتي ضمن جدول امتحانات عدد من الكليات، ولا يوجد أي تأجيل أو إلغاء.

وأضاف الخشت، أن أعمال الامتحانات تسير بشكل منتظم، والجامعة تعمل على إزالة أي معوقات تقابل الطلاب أثناء أداء اختبارات منتصف العام، مشيرا إلى أنه يتابع سير الامتحانات يومًا بيوم.

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف العام للطلاب تجرى في موعدها الخميس المقبل، دون إلغاء أو تأجيل.

وتابع عزت، أن العمل جارٍ في الجامعة سواء بالنسبة للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أعلن أيضًا، استمرار أعمال الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، والشهادة الإعدادية ببعض المحافظات، يوم الخميس المقبل الموافق 24 يناير، وفقا للجداول الموضوعة.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد متسع من الوقت لتأجيل الامتحانات المقررة يوم الخميس المقبل، بسبب بدء إجازة نصف العام عقب انتهاء امتحانات يوم 24 يناير.

وأوضح أن جداول الامتحانات وضعت قبل تحديد يوم 24 يناير إجازة رسمية، وفقا للخريطة الزمنية للعام والمعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقال رئيس قطاع التعليم العام، إن كل مديرية تعليمية، تتولى تعويض المشاركين في أعمال الامتحانات عن يوم الخميس الموافق 24 يناير.