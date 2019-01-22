غلق 10 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية بالجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أغلقت محافظة الجيزة 10 "سناتر" شهيرة للدروس الخصوصية بجوار عدة مدارس بين شارعي فيصل والهرم، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان إن مراكز الدروس الخصوصية تقع بجوار المدارس الواقعة بشوارع بورسعيد وأحمد لطفي السيد وسعد ابن أبي وقاص وناصر الثورة والجابر وأبوالفدا بنطاق المحافظة.

وأشار راشد إلى أن هذه المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني وفقًا للجان المُشكلة من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم لمراقبتها وحصرها لغلقها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحهم مرة آخرى مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدا على محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

وناشد محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.​