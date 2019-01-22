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عضو "قومي المرأة": النساء في عهد السيسي تولين مناصب قيادية عديدة

02:02 م الثلاثاء 22 يناير 2019
عضو "قومي المرأة": النساء في عهد السيسي تولين مناصب قيادية عديدة

المجلس القومي للمرأة

القاهرة- مصراوي:

قالت ماري بشاري، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أطلق العديد من برامج وحملات حماية المرأة والحفاظ على حقوقها، وتحقيق التمكين الاقتصادي لها.

وأشارت ـ خلال ورشة العمل الختامية لـ"مشروع تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر" ـ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تمثيلاً كبيرًا للمرأة المصرية في الحكومة، ومجلس النواب، والنيابات وغيرها، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه اهتمامًا خاصًا لقضايا المرأة. 

يذكر أن ما يقرب من خمسة آلاف سيدة وفتاة، خضن تدريبات: فصول محو الأمية، ودورات التوعية الصحية والصحة الإنجابية، وإدارة المشروعات الصغيرة، وتدريبات العمل بمجموعات عمل، وتربية الطيور والحيوانات، والخياطة والسرفلة، والحرف اليدوية مثل إنتاج: النسيج، والسيراميك، وسعف النخيل، والتلى، وغيره.

المجلس القومي للمرأة السيسي ماري بشاري تمكين المرأة

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