برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف إدارة الشرقية للدخان

كتبت ـ ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن ضعف إدارة الشركة الشرقية للدخان، وتسببها في إهدار المال العام، على حسب قولها.

وقالت "حسونة"، إنه ترتب على ضعف وعدم خبرة الجهاز الإداري والقانوني لشركة الشرقية، تضييع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة؛ لعدم حماية علامتها التجارية، وبالأخص لمنتجات كليوباترا.

وأوضحت أن ثلاثة مصانع وأربع شركات بدول أخرى تصنع منتجات كليوبترا، وتسجل العلامة التجارية على شركاتها المزورة للمنتج، وتهربه للسوق المصري، ما يتسبب في خسارة شديدة في أرباح "الشرقية للدخان".

وأرجعت عضو البرلمان، عدم قدرة "الشركة الشرقية" إثبات أحقيتها في تلك العلامات، بصفتها المنتج الأصلي لكليوبترا؛ إلى التراخي في التسجيل.

وتابعت: "وصل ضعف وتراخي الإدارة إلى أن شركة تأسست بذات اسم الشركة الشرقية، وسجلت نفسها وعلاماتها المقلدة رسميًا في الاتحاد الأوروبي".

وطالبت "حسونة"، بسرعة التحقيق في أسباب السماح بخسائر المال العام، وإحالة الإحاطة إلى لجنة الصناعة لدراستها واتخاذ اللازم .