غدًا.. رئيس تنشيط السياحة" يتوجه إلى مدريد للمشاركة في معرض "فيتور"

كتب- يوسف عفيفي:

توجه المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد؛ للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمعرض الدولى للسياحة والسفر الفيتور "FITURE"، المقرر افتتاحه غدا وتمتد فعالياته حتى 27 يناير الجارى.

ويشارك في افتتاح الجناح المصري غدا السفير عمر سليم سفير مصر بمملكة اسبانيا ، بمشاركة وفد من القطاع السياحى المصرى الحكومي والخاص.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، أهمية مشاركة مصر في المعرض الذي يُعد من أهم المعارض السياحية على المستوى الدولى، مشيرا إلى أنه يعتبر أكبر ثالث معرض سياحي دولى بعد بورصة برلين و لندن، وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالاسبانية سواء فى شبه جـزيرة ايبريـا ( اسبانيا والبرتغال) أو أمريكا اللاتينية .

وأضاف يوسف، في بيان اليوم، أنه بمثابة فرصة حقيقية للالتقاء بشركاء المهنة وصناع القرار السياحي حول العالم، بالإضافة إلى عقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملين في السوق الإسباني بصفة خاصة، والالتقاء مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية.

الجدير بالذكر أن الجناح المصري الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمعرض يشارك به 26 عارض يمثلون شركات السياحية والفنادق المصرية وشركة مصر للطيران وتبلغ مساحته 260 م2 .