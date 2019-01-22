بالأسعار والتفاصيل.. ننشر خريطة طرح شقق الإسكان في 3 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، طرح وحدات المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية من وحدات العاصمة الإدارية، ووحدات جنة في القاهرة الجديدة قريبًا.

وينشر مصراوي، تفاصيل طرح هذه المشروعات بالمدن الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

المنصورة الجديدة.. الطرح الأول:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن طرح أولى وحدات بمدينة المنصورة الجديدة خلال شهرين، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان باتت لا تطرح أي مشروعات جديدة إلا بعد تجاوز نسبة الإنجاز بها 70%.

وأضاف عباس، أن مدينة المنصورة الجديدة، يجرى بها تنفيذ ما يقرب من 4700 وحدة ضمن مشروع سكن مصر، و1392 وحدة إسكان اجتماعي، بخلاف الفلل التي تقدر بـ1180 فيلا كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يشمل الطرح الأول 1500 وحدة بمشرع سكن مصر.

ويصل سعر وحدات الإسكان الاجتماعي المبدئي في المنصورة الجديدة إلى 240 ألف جنيه، ووحدات سكن مصر والإسكان المتميز تتراوح بين 800 ألف ومليون جنيه.

وأوضح، عباس أنه يجرى طرح وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة خلال شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن عدم طرح هذه الوحدات في المرحلة الأولى التي شملت 6 مدن لعدم جاهزيتها للطرح.

وقال مصدر مسؤول، إن سعر المتر في وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة لن يقل عن 12500 جنيه، بخلاف نسب التميز التي تصل إلى 1.5% من ثمن الوحدة.

العاصمة الإدارية:

وعن وحدات المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يجرى طرح المرحلة الثانية من وحدات الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الشهر المقبل.

وقال مصدر مسؤول لمصراوي، إن سعر المتر يصل إلى 13 ألف جنيه في الطرح الثاني من وحدات العاصمة الإدارية دون إضافة نسب التميز والتي يمكن بعض إضافتها ان يصل المتر إلى قرابة 15 ألف جنيه.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العرمانية طرحت المرحلة الأولى من مشروع "كابيتال ريزيدانس" بالحي السكني r3، واقع 2048 وحدة سكنية، بسعر موحد للمتر بـ11.250 جنيه، بخلاف نسب التميز التي وصلت إلى 2% من ثمن الوحدة، بساحات تتراوح بين 100 متر وحتى 180 مترا كاملة التشطيبات.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأت إجراءات حجز وحدات الطرح الأول للإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، والمتضمن 536 وحدة إسكان مميز، بمساحات تتراوح بين 95 مترًا و100 متر، تشطيب كامل، 3 غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 6 أشهر.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية السعر الموحد للمتر في جميع الأدوار بـ4810 جنيهات، بينما اختلفت نسب التميز والتي وصلت إلى 1% من ثمن الوحدة و1.05% من ثمن الوحدة وفقا لدور الوحدة في العمارة.

ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com)، ولا توجد كراسات شروط يتم شراؤها من البنك، وباتت وزارة الإسكان تعتمد على التقديم الإلكتروني والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

اقرأ أيضًا:

المتر بـ4800 جنيه.. ننشر كراسة شروط حجز شقق العلمين الجديدة- صور

بالخرائط.. أماكن وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

كيف تحصل على شقة مقابلة للبحر في العلمين الجديدة؟