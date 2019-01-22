وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بالإمارات الجمعة

كتب– أسامة عبدالكريم:

تلتقي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية بدولة الإمارات، يوم الجمعة المقبل، بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة ‎العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير شريف محمد البديوي، سفير مصر في الإمارات.

ووفقا لبيان اليوم الثلاثاء، شددت مكرم، على حرصها في كل زيارتها، أن تلتقي بأبناء الجالية المصرية، داعية كافة أبناء الجالية بالإمارات إلى اللقاء في حوار مفتوح سيتضمن الاستماع لأرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة وعرض المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض مصر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى عرض مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لمشاركتهم بها لدعم وطنهم في هذه المرحلة وقراهم في محافظاتهم والقرى الأكثر احتياجا.