تدمير 56 عربة للتكفيريين.. البيان 31 للعملية الشاملة "سيناء 2018"

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، البيان رقم 31 للعملية الشاملة "سيناء 2018".

وأعلنت القيادة العامة في البيان، أنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية:

- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 44 فردًا تكفيريًا، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث.

- وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني، أسفرت عن القضاء على 15 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة.

- القبض على (142) فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (15) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و(43) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- استهداف وتدمير القوات الجوية لعدد (56) عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية، (6 عربات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي – 39 عربة على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي – 11 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي)، بالإضافة إلى تدمير (2) مخبأ للعناصر التكفيرية.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء .

- اكتشاف وتفجير عناصر المهندسين العسكريين لعدد (242) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وحققت قوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية العديد من النجاحات:

- تمكنت من ضبط 104 بنادق مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط عدد 2666 كجم لجوهر الحشيش المخدر و6826 كجم من نبات البانجو و43 كجم من مادتي الهيروين والأفيون، و2 مليون ونصف قرص مخدر.

- تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 85 عربة و6 دراجات نارية تستخدم في أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهازًا، يستخدم للتنقيب عن المعادن، وضبط عدد من المبالغ النقدية، كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 2189 فردًا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد .

- وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء تم اكتشاف وتدمير 6 فتحات أنفاق.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء علي جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.