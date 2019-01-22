وزيرة الصحة في الإسماعيلية لمتابعة أعمال الإنشاءات بمستشفى "أبو خليفة"

كتب - أحمد جمعة:

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الإسماعيلية؛ لتفقد أعمال الإنشاءات الخاصة بمسشفى أبو خليفة، بمركز القنطرة غرب.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتي في إطار حرص الوزيرة على المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ لأعمال التشطيبات والتجهيزات على أرض الواقع، مشيرًا إلى هذا المستشفى يعتبر الأول من نوعه في إقليم القناة والمتخصصة في الطوارئ واستقبال الحوادث نظرًا لموقعه الاستراتيجي على الطريق السريع " الإسماعيلية- بورسعيد".

وأشار مجاهد في بيان اليوم، إلى أنه يتم تجهيز المستشفى طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية سواء للإنشاءات أو التجهيزات، موضحًا أن المستشفى سيضم كافة التخصصات الطبية، لتقديم خدمة صحية لائقة بالمواطنين.​